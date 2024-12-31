الشيباني.. أول سعودي يقطع 600 كيلومتر سيرًا على الأقدام

البلاد – الرياض

نجح المغامر ورجل الأعمال السعودي د. بدر الشيباني في تحقيق إنجاز تاريخي بقطعه 600 كيلومتر سيرًا على الأقدام عبر صحراء الربع الخالي، ليصبح أول سعودي ينفذ هذه الرحلة الشاقة، التي استغرقت 14 يوما متواصلة، متوجًا مغامرته بتوثيق جماليات أكبر صحراء رملية في العالم.

بدأ الشيباني مغامرته من أم الحديد الشهيرة التي سقط فيها النيزك الشهير حيث أقام معسكره الأول. و منها باتجاه “طويل الخطام”، الذي يبعد حوالي 200 كلم، وهي مسافة استغرق اجتيازها خمسة أيام بمعدل سير يومي بلغ 40 كلم.

في المرحلة الثانية واصل الشيباني مغامرته باتجاه بئر “أم قرون”، قاطعًا مسافة 90 كلم و منها الي بيض اللحي علي بعد 45 كلم . و في المرحلة الثالثه بوصوله إلى منطقة “القعد” حد الصبخ 60 كلم و تتويج نهاية الرحلة بالوصول الي بحيرة ام الحيش الجميله التي تعتبر من عجائب الربع الخالي علي بعد 160كلم ، محققًا هدفه في استكشاف الربع الخالي وإبراز قيمته البيئية والثقافية.

وعبر الشيباني عن نجاح رحلته حيث قال” كانت مغامرتي في الربع الخالي تجربة ذات خصوصية خاصة، ليست على المستوى الجسدي فقط، ولكن في توثيق التراث الطبيعي والثقافي لصحراء الربع الخالي.” مضيفًا: أشعر بالفخر لأني أول سعودي يحقق هذا الإنجاز، ويقطع هذه المسافة الطويلة سيرًا على الاقدام، وأتمنى أن تكون هذه الرحلة مصدر إلهام للشباب السعودي لاستكشاف الطبيعة السعودية، وتسليط الضوء على الإمكانات السياحية السعودية باعتبارها وجهة سياحية متنوعة”.

يُذكر أن الشيباني صاحب سجل زاخر بالإنجازات في مجال المغامرات، حيث اشتهر برحلاته إلى القطب الجنوبي، ومسار الهجرة النبوية، وتحدي القمم السبع و تسلق جبل ايفريست. ويواصل من خلال هذه المغامرة إلهام الشباب وتعزيز مكانة المملكة كوجهة تجمع بين التراث والطبيعة والرياضة.