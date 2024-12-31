الرياضة

البحرين يضرب موعدًا مع عمان في نهائي «خليجي 26»

صحيفة البلادaccess_time1 / رجب / 1446 هـ      31 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق منتخب البحرين فوزًا غاليًا على حساب شقيقه الكويتي، بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب جابر الأحمد الدولي، في نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 26».

نجح منتخب البحرين في خطف هدف الفوز الثمين عند الدقيقة 75، بعدما أرسل كميل الأسود عرضية متقنة على مشارف منطقة الجزاء، فشل الدفاع الأزرق في إبعادها لتسقط أمام محمد مرهون، الذي أكملها إلى داخل الشباك.

 

بهذا الفوز، فرض منتخب البحرين موعدًا من العيار الثقيل في المشهد الختامي من بطولة كأس الخليج «خليجي 26» أمام شقيقه العماني- الذي نجح- في وقت سابق اليوم- من الفوز على الأخضر السعودي بهدفين مقابل هدف، في النهائي الذي يُقام السبت المقبل، على ملعب جابر الأحمد الدولي.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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