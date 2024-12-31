البحرين يضرب موعدًا مع عمان في نهائي «خليجي 26»

البلاد- جدة

حقق منتخب البحرين فوزًا غاليًا على حساب شقيقه الكويتي، بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب جابر الأحمد الدولي، في نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 26».

نجح منتخب البحرين في خطف هدف الفوز الثمين عند الدقيقة 75، بعدما أرسل كميل الأسود عرضية متقنة على مشارف منطقة الجزاء، فشل الدفاع الأزرق في إبعادها لتسقط أمام محمد مرهون، الذي أكملها إلى داخل الشباك.

بهذا الفوز، فرض منتخب البحرين موعدًا من العيار الثقيل في المشهد الختامي من بطولة كأس الخليج «خليجي 26» أمام شقيقه العماني- الذي نجح- في وقت سابق اليوم- من الفوز على الأخضر السعودي بهدفين مقابل هدف، في النهائي الذي يُقام السبت المقبل، على ملعب جابر الأحمد الدولي.