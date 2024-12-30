مدرب عُمان: مواجهة المنتخب السعودي صعبة.. وجاهزون لكافة الاحتمالات

البلاد- جدة

قال رشيد جابر مدرب منتخب عُمان: إن فريقه جاهز لمواجهة المنتخب السعودي في قبل نهائي كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 26) المقامة بالكويت، مؤكدًا منتخب بلاده يطمح للفوز والوصول للنهائي.

واحتلت عُمان المركز الأولى في المجموعة الأولى لتضرب موعدا مع المنتخب السعودي في قبل النهائي غدا الثلاثاء.

وقال جابر في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين:” أتمنى أن نكون في نهائي البطولة. هدفنا أن نكون طرفا في النهائي وأن نخرج بنتيجة إيجابية من مباراة الغد”.

وأكد جابر جاهزية منتخب عمان لكافة الاحتمالات أمام السعودية سواء كانت المباراة 90 دقيقة أو 120 أو تم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

وأضاف: “كل الاحتمالات واردة. شيء طبيعي في مباريات كهذه أن تستعد لها بتركيز شديد. الأهم هو التركيز والحضور الذهني. مستعدون للمباراة وسنلعب بطريقتنا وفلسفتنا وكل المباريات التي تلعبها يجب أن تكون مستعدا لها. أثق في كافة اللاعبين ونتعامل مع منظومة ومن يلعب يمثل الجميع”.

وأشار إلى أن المنتخب العُماني معتاد على اللعب تحت الضغط الجماهيري وقد واجه الكويت البلد المضيف في مباراة الافتتاح.

وأكد أن كل المنتخبات الأربعة مرشحة للوصول للنهائي والأمر يعتمد على بعض التفاصيل الصغيرة.