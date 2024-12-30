رينارد: هدفنا اللقب.. وسنسعى لفرض أسلوبنا على منتخب عُمان

البلاد- جدة

‭ ‬ قال هيرفي رينارد مدرب المنتخب الوطني: إن فريقه سيسعى لفرض طريقته وأسلوبه في المباراة المرتقبة أمام عُمان في قبل نهائي كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 26) المقامة بالكويت.

وأضاف رينارد في مؤتمر صحفي قبل مواجهة عمان:”نسعى لفرض أسلوبنا وطريقتنا وليس التأقلم على أسلوب المنافس. تحليل أداء الفريق المنافس وطريقته أمر مهم جدا في هذا الصدد”.

وتابع:”يجب علينا أن نتحسن ونكون أقوى كما كنا أمام العراق. لتحقيق لقب البطولة لابد أن تقدم أداء متصاعدا من مباراة لأخرى”.

وأكد رينارد أهمية بلوغ النهائي وذلك عبر الأداء القوي في الدفاع. وأضاف “الشيء الإيجابي أننا سجلنا ثمانية أهداف حتى الآن. نحن نتطور خطوة بخطوة. ليس بالشكل الكافي لكن نطمح لتحقيق اللقب”.

وتوقع أن تكون المواجهة مع عُمان “صعبة” ولذلك يجب التركيز والجاهزية على أعلى مستوى.

وحول الجمهور السعودي الكبير الذي حضر لدعم فريقه في الكويت قال رينار، إنه يهنيء الجمهور السعودي والمنتخب الوطني على الفوز على العراق، مشيرا إلى أنه لم يتوقع أن حضور كل هذا الجمهور في الملعب لدعم منتخبهم الوطني.

وحول أداء المهاجم عبدالله الحمدان وتسجيله هدفين في مباراة العراق، قال المدرب الفرنسي إنه قدم أداء جيدا “لكن لا نغفل عمل الفريق، كنا أقوياء في الدفاع”.

وحول طريقته أمام عُمان قال رينارد “الأصعب في تدريب كرة القدم هو تسجيل الأهداف. إن إحكام الدفاع أمرا سهلا لكن عليك أن تجد التوازن الجيد بين الدفاع والهجوم.

وأكد أنه لا يعلم حتى الآن التشكيل الذي سيلعب أمام عُمان “لكني أعلم إمكانيات اللاعبين. لديك خمسة تغييرات في المباراة وهذا أمر حاسم في المباريات”.

وأشار إلى إن هذا الجيل جيد للغاية والجميع سيتذكر ما قدمه الفريق في كأس العالم 2022 في قطر، كما أن اللاعبين يريدون تعزيز مكانتهم من خلال الفوز بخليجي 26.

وحول سالم الدوسري، قال “لدينا قائد رائع وعندما نرى إصراره وعمله فإن هذا يدفع اللاعبين للاقتداء به من أجل تحقيق البطولة وهذا أحد أسرار ما قبل المباراة”.