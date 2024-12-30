الرياضة

تالاييتش: مواجهتنا مع الكويت قوية.. والحظوظ متساوية في نصف النهائي

صحيفة البلادaccess_time29 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      30 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الكويت- غدير الطيار

أكد مدرب المنتخب البحريني، الكرواتي دراغان تالاييتش، بأن فريقه يخوض مباراة صعبة وقوية جداً أمام منتخبنا الوطني اليوم في الدور نصف النهائي لبطولة «خليجي زين 26»، لكرة القدم.

وأشار تالاييتش، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم  في المركز الإعلامي الرئيس للبطولة بفندق كراون بلازا، بأنه يتوقع أن يكون ستاد جابر الأحمد الدولي لكرة القدم ممتلئ بحضور 60 ألف متفرج، وهذا الأمر سيكون ممتعا بدرجة كبيرة، مضيفا سوف نقدم أفضل ما لدينا، لإسعاد الجماهير الكبيرة التي ستحضر إلى الكويت لمؤازرة المنتخب البحريني.

وأبدى الكرواتي تالاييتش خجله الشديد من خسارة فريقه أمام نظيره اليميني 1-2 في الجولة الثالثة والأخيرة ضمن منافسات المجموعة الثانية في ختام دور المجموعات، مقدماً التهنئة للفريق اليمني على الأداء المميز الذي قدمة في المباراة، وانه بالفعل يتحمل هذه الخسارة كونه دفع بلاعبين بدلاء خلال المباراة.

وأكد تالاييتش على احترامه للمنتخب الكويتي، مضيفا نعرف ما يتمتع به الخصم من دودة فنية على المستويين الفردي والجماعي، وعلى الرغم من ذلك فإننا نسعى للفوز والتأهل إلى المباراة النهائية لملاقاة الفائز من مباراة السعودية وعمان.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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