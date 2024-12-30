تالاييتش: مواجهتنا مع الكويت قوية.. والحظوظ متساوية في نصف النهائي

الكويت- غدير الطيار

أكد مدرب المنتخب البحريني، الكرواتي دراغان تالاييتش، بأن فريقه يخوض مباراة صعبة وقوية جداً أمام منتخبنا الوطني اليوم في الدور نصف النهائي لبطولة «خليجي زين 26»، لكرة القدم.

وأشار تالاييتش، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم في المركز الإعلامي الرئيس للبطولة بفندق كراون بلازا، بأنه يتوقع أن يكون ستاد جابر الأحمد الدولي لكرة القدم ممتلئ بحضور 60 ألف متفرج، وهذا الأمر سيكون ممتعا بدرجة كبيرة، مضيفا سوف نقدم أفضل ما لدينا، لإسعاد الجماهير الكبيرة التي ستحضر إلى الكويت لمؤازرة المنتخب البحريني.

وأبدى الكرواتي تالاييتش خجله الشديد من خسارة فريقه أمام نظيره اليميني 1-2 في الجولة الثالثة والأخيرة ضمن منافسات المجموعة الثانية في ختام دور المجموعات، مقدماً التهنئة للفريق اليمني على الأداء المميز الذي قدمة في المباراة، وانه بالفعل يتحمل هذه الخسارة كونه دفع بلاعبين بدلاء خلال المباراة.

وأكد تالاييتش على احترامه للمنتخب الكويتي، مضيفا نعرف ما يتمتع به الخصم من دودة فنية على المستويين الفردي والجماعي، وعلى الرغم من ذلك فإننا نسعى للفوز والتأهل إلى المباراة النهائية لملاقاة الفائز من مباراة السعودية وعمان.