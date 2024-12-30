بيتزي: درسنا منتخب البحرين المتطور جيدًا.. وسعيد بدعم الجماهير

الكويت- غدير الطيار

أكد الأرجنتيني خوان انطونيو بيتزي مدرب المنتخب الكويتي أن “الأزرق” جاهز لمواجهة البحرين في الدور نصف النهائي لبطولة “خليجي زين 26″، مبديًا تفاؤله وسعادته ببلوغ هذا الدور واستعداده الجيد للمباراة.

وشدد بيتزي في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم في المركز الإعلامي الرئيس للبطولة بفندق كراون بلازا على صعوبة المباراة للمنتخبين والتفاؤل الذي يسود الطرفين، مشيدًا بالدور الكبير للجماهير التي دعمت “الأزرق” ويجب أن يستغل اللاعبون حضورها في المباراة لصالحهم.

وذكر مدرب “الأزرق” أن التأهل المبكر لمنتخب البحرين وخوضه المباراة الأخيرة أمام اليمن باللاعبين الاحتياط لا يمنحه الأفضلية على الأزرق، وقال:” إن فترة الأيام الثلاثة التي تلت مباراة قطر الأخيرة كافية للاستشفاء وتجهيز اللاعبين لمباراة الدور نصف النهائي، كما لا نغفل التطور الذي شهده الفريق البحريني خلال الفترة الماضية، ونتائج تدلل على ذلك”، لافتا إلى أنه قاد البحرين إلى نتائج جيدة عندما أشرف عليه في كأس آسيا الأخيرة، وأنه حاليًا يركز فقط على عمله مع منتخب الكويت.

وأكد بيتزي أن كل فريق لديه نقاط ضعف وكذلك نقاط قوة، مضيفا لا أفضل الحديث عن الطريقة التي سنواجه بها البحرين، ولكن بالتأكيد سوف ندرسها جيدا مع الفريق.

وقال بيتزي إن أحمد الظفيري سيغيب عن المباراة بسبب الايقاف، مضيفا أنه لاعب مهم، لكن سنحاول ايجاد البديل المناسب، خاصة وأن لدينا 26 لاعبًا وكلهم جاهزون لتمثيل المنتخب في اي وقت”.

وعن تميز “الأزرق” في كأس الخليج بالذات، قال بيتزي: إنه لا يعلم سبب ذلك، لكنه أكد أن الفريق يستعد منذ 6 شهور من أجل تقديم المستوى الجيد والمنافسة على اللقب.

بدوره، أبدى لاعب “الأزرق” بندر بورسلي تفاؤله بقدرة الأزرق على بلوغ المباراة النهائية، وقال في المؤتمر الصحفي: “سعيد بالتأهل إلى نصف النهائي، لقد تحضرنا جيدًا للمباراة، وسنقدم أفضل ما لدينا لإسعاد الجماهير”، مشيرًا إلى أن المنتخب البحريني قوي جدًا وهو حامل لقب النسخة قبل الماضية من البطولة.