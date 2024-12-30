بمشاركة خبراء ومخصصين في مجالات التدريب والتنمية.. تعزيز كفاءة العاملين بالأنشطة العقارية ومواكبة التطورات

البلاد ــ الرياض

يُطلق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد اليوم، ملتقى التدريب العقاري الذي تنظمه الهيئة في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويناقش الملتقى بمشاركة عددٍ من الخبراء والمتخصصين في مجالات الأنشطة العقارية والتدريب والتنمية، أهمية التدريب كعملية تطويرية لمهارات وقدرات الأفراد والمنشآت في مختلف الأنشطة العقارية بما يعزز التنافسية محليًا ودوليًا.

وأوضحت الهيئة العامة للعقار بأن الهدف الرئيس من تنظيم “ملتقى التدريب العقاري” هو التأكيد على دور المعهد العقاري السعودي، وأهمية التدريب كأداة إستراتيجية لدعم التنافسية، وتحقيق تنمية القدرات البشرية، وتعزيز كفاءة العاملين بالأنشطة العقارية، وبناء قطاع متين متقدم يُسهم في دعم النمو الاقتصادي والوصول لمستهدفات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، إضافة إلى تعزيز التواصل بين المهنيين، ومواكبة التطورات وتحفيز الابتكارات وتطوير القدرات من خلال إعداد ممارسين عقاريين مؤهلين يحملون شهادات مهنية معتمدة وتراخيص لمزاولة الأنشطة العقارية المختلفة، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين والمتعاملين في السوق العقاري.

وأوضحت “الهيئة” أن الملتقى سيناقش واقع التدريب العقاري ودوره في توفير احتياجات السوق العقاري ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في رفع المعايير المهنية في القطاع العقاري، واستعراض الاتجاهات والمسارات الحديثة في التدريب العقاري، وماله من تأثير على احترافية التعاملات العقارية، والتأكيد على ضرورة المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، التي تسهم في مواجهة التحديات وابتكار الحلول التطويرية، وتوفير معارف نوعية للمتميزين في المجالات الاقتصادية ذات الأولوية.

ودعت الهيئة العامة للعقار العموم والمهتمين وأصحاب الاختصاص بالمجال العقاري ومزاولي الأنشطة العقارية، إلى الاستفادة من موضوعات الجلسات الحوارية التي سيناقشها الملتقى.