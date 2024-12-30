الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تنفذ النسخة الثانية من “هاكثون الأمن السيبراني”

جدة : البلاد

نفذت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) النسخة الثانية من “هاكثون الأمن السيبراني”، الهادف إلى تنمية قدرات الطلاب والطالبات الموهوبين في مجال الأمن السيبراني، وتشجيع الابتكار واكتشاف المواهب في المجال، وذلك في مقر الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني

وبينت الهيئة أن هاكثون الأمن السيبراني يأتي ضمن النسخة الثانية من “البرنامج الوطني للتمارين السيبرانية” وفي إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها مع “موهبة”، حيث استهدف مجموعة من طلاب وطالبات التعليم العام والجامعي، كما تضمن تنفيذ محاكاة واقعية للتهديدات السيبرانية ومجموعة من التحديات التفاعلية بمستويات مختلفة في مجالات الأمن السيبراني عبر منصة متخصصة تم بناؤها واستضافتها وتشغيلها محليًّا بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت).

وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه؛ حمايةً للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.