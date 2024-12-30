الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة عمان في نصف نهائي خليجي 26

البلاد-جدة

اختتم المنتخب الوطني مساء اليوم الاثنين استعداداته لمواجهة منتخب عمان مساء غدًا الثلاثاء على “استاد جابر المبارك الحمد”، في نصف نهائي كأس الخليج 26.

ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على “ملعب نادي النصر الكويتي” تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد” بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها تمرين الاستحواذ قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

لم يشارك اللاعب “عبدالإله المالكي” في الحصة التدريبية لحاجته لبرنامج علاجي بعد الإصابة العضلية، التي تعرض لها في مباراة المنتخب الماضية أمام منتخب العراق.