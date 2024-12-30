أمير الشرقية يؤكد على كفاءة مشاريع المياه

البلاد – الدمام

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أهمية الحرص على تنفيذ مشاريع المياه بكفاءة عالية تتلاءم مع مخرجاتها المرجوة لخدمة المواطن والمقيم في المنطقة، ودعم منظومة الخدمات المائية والبيئية ووصولها للمستفيدين.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه أمس الأحد، رئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية المهندس عادل بن جمعان الغامدي، الذي قدم لسموه عرضًا عن مشاريع المياه في المنطقة، بحضور نائب الرئيس للمشاريع الرأسمالية المهندس فرحان العنزي. كما قدّم تقريرًا عن أعمال الشركة ممثلة بالقطاع الشرقي ومشاريع تحسين جودة المياه.

وأكد المهندس الغامدي إنجاز 84 مشروعًا بتكلفة تتجاوز 13 مليار ريال، وزيادة كميات المياه المحلاة في مدينة الدمام ومحافظة القطيف، منوهًا بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية وتوجيهاته الدائمة لما فيه خدمة سكان المنطقة.