وصول التوأم الملتصق السوري “سيلين وإيلين” إلى الرياض

الرياض : واس

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وصل اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض التوأم الملتصق السوري سيلين وإيلين عبدالمنعم الشبلي برفقة ذويهم، قادمين من الجمهورية اللبنانية عبر طائرة الإخلاء الطبي التابعة لوزارة الدفاع، حيث نُقل التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

ورفع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الجراحي متعدد التخصصات الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة التي تجسد ما تتحلى به المملكة العربية السعودية من حس إنساني نبيل وإمكانيات طبية متفوقة ، مشيرًا إلى أن مجمل الجهود الطبية والإنسانية والإغاثية التي قدمتها المملكة تجاه المحتاجين والمتضررين حول العالم جعلتها نموذجًا رائدًا في العطاء الإنساني.

وقدم ذوو التوأم السوري شكرهم الجزيل للمملكة حكومة وشعبًا لما وجدوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ وصولهم مدينة الرياض، مبدين ثقتهم بالله عز وجل ثم بقدرات الفريق الجراحي السعودي الذي يتمتع بخبرة طبية متميزة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويجزيهما خير الجزاء.