وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (11) موقعًا حول المملكة

الرياض : البلاد

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (11) موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين مركز أبو راكة، وللنساء في مجمع عيار التعليمي بمحافظة الليث، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في مقر مبنى الخطوط السعودية بجدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم بتقديم خدماتها اليوم للنساء في المتوسطة الثالثة للبنات بمحافظة المذنب، ويوم الاثنين في ثانوية النبهانية للبنات بمحافظة النبهانية لمدة يوم لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير خدماتها اليوم للرجال والنساء في المدينة العسكرية بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين، ويوم الثلاثاء للرجال في متوسطة أبو سفيان بن الحارث بمحافظة خميس مشيط لمدة ثلاثة ايام.

وفي منطقة الباحة تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في محافظة غامد الزناد لمدة ثلاثة أيام، وللرجال في مركز برحرح بمحافظة المندق لمدة يومين.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة حائل خدماتها اليوم للرجال والنساء في مقر مركز تربة لمدة يومين.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.