هيئة الابتكار تُطلق “رقائق المستقبل”

الرياض : البلاد

أطلقت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار ممثلة بالتجمع الوطني لأشباه الموصلات , برنامج “رقائق المستقبل” الهادف إلى الإشراف على مشاريع التخرج البحثية في مجال تصميم الرقائق الإلكترونية، وذلك في إطار اهتمامها بتطوير مهارات الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية، وتأهيلهم للانضمام إلى شركات التجمع الوطني لأشباه الموصلات، حيث تعد تقنيات أشباه الموصلات ركيزة رئيسة في التقنيات الرقمية، وعاملًا مهمًا في التطور التقني للعديد من المجالات الحيوية.

وأشارت الهيئة إلى أن البرنامج يتميّز بتقديمه فرصًا تدريبية واعدة، بالإضافة إلى مساهمته في إكساب الطلاب والطالبات القيمة المعرفية العميقة والمهارات التقنية المتطورة في مجال تصميم الرقائق الإلكترونية، وتوفيره لبيئة عمل واقعية تعزز من قدرة المتدربين والمتدربات على إيجاد الحلول المناسبة للتحديات الفعلية التي تواجه صناعة أشباه الموصلات، وترسيخ قيم التعاون والعمل الجماعي للتغلب على العقبات.

وأوضحت أن للبرنامج مسارين رئيسين، هما مسار تصميم الرقائق الإلكترونية التناظرية، ومسار تصميم الرقائق الإلكترونية الرقمية، مشيرة إلى أن الفئات المستهدفة تتمثل في الباحثين، وطلاب مشاريع التخرج في الجامعات السعودية، والمهتمين بمجال تصميم الرقائق الإلكترونية، والراغبين في بناء مستقبل مهني في صناعة أشباه الموصلات في تخصصات الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسب، محددةً 12 يناير المقبل موعدًا نهائيًا للتقديم على البرنامج الذي يمتد لفصلين دراسيّين ابتداءً من 23 يناير حتى 4 أغسطس 2025.

ويأتي إطلاق هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لبرنامج “رقائق المستقبل” متكاملًا مع مبادراتها وبرامجها الهادفة إلى دعم وتمكين الكفاءات الوطنية من الإسهام في تحقيق مستهدفات أولوية “اقتصاديات المستقبل” التي تُعد صناعة أشباه الموصلات أحد موضوعاتها الرئيسة، لمواصلة التقدم العلمي والبحثي بما يعزز من ريادة المملكة الدولية في مجالات البحث والابتكار.

وأتاحت الهيئة من خلال صفحة عبر موقعها الإلكتروني إمكانية التقديم على البرنامج بخطوات ميسرة، وذلك عبر زيارة الرابط التالي: https://contact.rdia.gov.sa/survey?sId=u6NgOjaiKts= .