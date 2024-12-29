“هيئة الإحصاء” تنشر إحصاءات الأمن الغذائي 2023

الرياض : البلاد

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نتائج نشرة إحصاءات الأمن الغذائي 2023 في المملكة.

ووفقًا لنتائج النشرة فقد حققت التمور أعلى نسبة اكتفاء ذاتي من المنتجات النباتية في المملكة لعام 2023، حيث بلغت 119%، يليها التين والباذنجان بنسبة 107% لكل منهما، ثم الخيار بنسبة 102%، وجاءت الكوسا بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 100%، وحقق البطاطس نسبة اكتفاء ذاتي 87%، والطماطم 76%، فيما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من البصل 51%.

وأفادت نتائج النشرة أن الروبيان حقق أعلى نسبة اكتفاء ذاتي من المنتجات الحيوانية في المملكة لعام 2023، حيث بلغت 147%، يليه منتجات الألبان بنسبة 129%، ثم بيض المائدة الذي حقق نسبة اكتفاء ذاتي بلغت 100%، وفيما يخص اللحوم فقد بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن 71%، ومن اللحوم الحمراء 61%. وبالنسبة للأسماك فقد سجلت نسبة اكتفاء ذاتي قدرها 48%.

وأظهرت نتائج النشرة بيانات حول نصيب الفرد من إجمالي المعروض (المتاح للاستهلاك)، حيث بلغ الأرز أعلى معدل من المنتجات النباتية بالمملكة لعام 2023 ، حيث وصل إلى 45.77 كجم/سنة، يليه التمور بمعدل 38.58 كجم/سنة، ثم الطماطم بمعدل 22.25 كجم/سنة وسجل نصيب الفرد من البصل والبطاطس 17.52 كجم/سنة و 16.08 كجم/سنة على التوالي.

أما الفواكه فقد بلغ نصيب الفرد من الموز 11.31 كجم/سنة ومن البرتقال 10.64 كجم/سنة، بينما كان نصيب الفرد من القهوة (البن) 2.61 كجم/سنة، والمنتجات الحيوانية فقد بلغ نصيب الفرد من الحليب أعلى معدل، حيث وصل إلى 70.19 لترًا/سنة، يليه لحوم الدواجن

بمعدل 43.40 كجم/سنة، وبلغ نصيب الفرد من البيض 246 بيضة/سنة ومن اللحوم الحمراء 10.80 كجم/سنة.

يذكر أن نشرة إحصاءات الأمن الغذائي 2023 توفر بيانات شاملة عن الأبعاد الأربعة للأمن الغذائي: التوافر، والوصول، والاستقرار، والاستخدام.

واستندت النشرة على بيانات المسوح والنشرات الإحصائية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، وبيانات سجليه من وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للأمن الغذائي، وصندوق التنمية الزراعية.