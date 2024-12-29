موسم الرياض يسجل 13 مليون زائر

الرياض : البلاد

أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن تحقيق موسم الرياض 2024 إنجازًا جديدًا بوصول عدد الزوار حتى الآن إلى 13 مليون زائر، في تأكيد واضح على النجاح الكبير والإقبال الجماهيري اللافت الذي يحظى بهذا الحدث العالمي.

ويعكس هذا الإنجاز التنوع المميز لفعاليات الموسم، الذي انطلق في أكتوبر الماضي وشهد مؤخرًا افتتاح عدد من المناطق الجاذبة، من بينها “ذا جروفز” و”سوق الأولين”، وهي إحدى المناطق المجانية التي تجمع بين الأصالة والإبداع، مسلطة الضوء على التراث السعودي والحرف اليدوية التقليدية، والأكلات الشعبية, كما افتُتحت مؤخرًا منطقة “كورشوفيل” ضمن “بوليفاردوورلد”، التي تقدم تجربة ثلجية استثنائية للزوار.

وشهد نزال الإعادة التاريخي بين أولكسندر أوسيكوتايسون فيوري تحت عنوان Usyk, Fury Reignited in Riyadh، حضورًا جماهيريًا ضخمًا من داخل المملكة وخارجها.

وجاء افتتاح منطقة “بوليفارد رن واي” الجديدة، ليضيف بعدًا آخر للنجاح، وقد أُنشئت المنطقة بالتعاون مع مجموعة “السعودية”، لتأخذ الزوار في رحلة مبتكرة تجمع بين عالم الطيران والترفيه.

ويؤكد هذا الرقم الجديد لعدد الزوار على النجاح الاستثنائي لموسم الرياض، الذي يقدم تجربة متكاملة تشمل مجموعة متنوعة من الفعاليات، مثل نزالات الملاكمة والمصارعة، الحفلات الفنية العالمية، بالإضافة إلى المطاعم والحدائق وتجارب ترفيهية في مناطق جديدة ومبتكرة.