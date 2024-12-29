من بينهم أشرف حكيمي وماركينيوس وتاكومي مينامينو| كوكبة من نجوم كرة القدم بانتظار المشجعين في كأس السوبر الفرنسي برعاية Visit Qatar

بدر النهدي – الدوحة

يترقب مشجعو كرة القدم في قطر وأنحاء العالم العربي، القمة الكروية الفرنسية التي يشارك فيها كوكبة من نجوم كرة القدم، مع انطلاق مباراة كأس السوبر الفرنسي برعاية Visit Qatar في استاد 974، وذلك يوم الأحد 5 يناير في الساعة 7:30 مساءً بتوقيت الدوحة. وقد تم بيع الدفعة الأولى من التذاكر التي طُرحت في 23 ديسمبر، فيما من المقرر طرح الدفعة الثانية اليوم في الساعة 3 عصراً بتوقيت الدوحة.

ويستضيف استاد 974 لقاء العملاقين الفرنسيين؛ نادي باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي وبطل كأس فرنسا، ونادي موناكو وصيف دوري الدرجة الأولى الفرنسي، للتتويج بكأس السوبر الفرنسي. ويعتبر الاستاد المونديالي أحد أكثر الاستادات تميزاً في عالم كرة القدم، حيث استخدم في بنائه حاويات الشحن ووحدات من الحديد الصلب، وقد تم تشييده خصيصاً لاستضافة مباريات في كأس العالم FIFA قطر 2022™، ويتميز بتقديم تجربة لا مثيل لها لمشجعي الساحرة المستديرة، مع توفير مقاعد تتميز بسهولة الوصول للمشجعين من ذوي الإعاقة.

ويضم فريق باريس سان جيرمان أسماءً لامعة؛ مثل البرازيلي ماركينيوس ولاعب الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، والكوري الجنوبي لي كانج إن، والنجم المغربي أشرف حكيمي، الذي قاد الرحلة التاريخية لمنتخب بلاده في كأس العالم FIFA قطر 2022TM. أما نادي موناكو، الذي احتل المركز الثاني في الموسم الماضي في الدوري الفرنسي، فيضم تشكيلة قوية من بينهم النجم الياباني تاكومي مينامينو، واللاعب المغربي الصاعد إلياس بن صغير.

يشار إلى أن اللجنة المحلية المنظمة لأحداث كرة القدم تنظم المباراة الحاسمة التي ستشهد تتويج النادي الأفضل في فرنسا. ويقام الحدث الرياضي برعاية “Visit Qatar” باعتبارها الراعي الرئيسي للمباراة، وهي الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، والجهة المسؤولة عن التسويق والترويج للقطاع السياحي في دولة قطر.