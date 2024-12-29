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في إطار الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.. إطلاق فعالية «ليالي الفيلم الصيني»

صحيفة البلادaccess_time28 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      29 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة

أطلقت القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية والهيئة الوطنية للسينما الصينية، فعالية “ليالي الفيلم الصيني”، بحضور القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية وانغ تشيمين، ومدير مهرجان الأفلام السعودية أحمد الملا، ومدير معهد العلوم والثقافة الصينية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مهند بن غازي عابد، وفرق عمل الأفلام السينما الصينية المشاركة، وذلك في فوكس سينما ردسي بجدة.

وأطلقت الفعالية بشكل رسمي بعرض الجزء الأول من الفيلم السينمائي” اضطربات في تشاوما” تلاه عرض للفيلم السينمائي الخنساء، وتستمر الفعالية مدة 3 ليال بعرض 6 أفلام سينمائية بواقع فيلمين كل ليلة.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين الجهات الثقافية، وتمكين القطاع الخاص في تعزيز المشهد الثقافي المشترك؛ وسبق أن شهدت دور السينما في مدن بكين وشانغهاي وسوجو خلال الفترة من 21 إلى 26 عرض مجموعة متنوعة من الأفلام السعودية الطويلة والقصيرة، ضمن فعالية” ليالي الفيلم السعودي” التي نظمتها هيئة الأفلام السعودية، في إطار جهودها لدعم نمو وتطور السينما السعودية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الثقافات المختلفة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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