في إطار الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.. إطلاق فعالية «ليالي الفيلم الصيني»

البلاد – جدة

أطلقت القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية والهيئة الوطنية للسينما الصينية، فعالية “ليالي الفيلم الصيني”، بحضور القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية وانغ تشيمين، ومدير مهرجان الأفلام السعودية أحمد الملا، ومدير معهد العلوم والثقافة الصينية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مهند بن غازي عابد، وفرق عمل الأفلام السينما الصينية المشاركة، وذلك في فوكس سينما ردسي بجدة.

وأطلقت الفعالية بشكل رسمي بعرض الجزء الأول من الفيلم السينمائي” اضطربات في تشاوما” تلاه عرض للفيلم السينمائي الخنساء، وتستمر الفعالية مدة 3 ليال بعرض 6 أفلام سينمائية بواقع فيلمين كل ليلة.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين الجهات الثقافية، وتمكين القطاع الخاص في تعزيز المشهد الثقافي المشترك؛ وسبق أن شهدت دور السينما في مدن بكين وشانغهاي وسوجو خلال الفترة من 21 إلى 26 عرض مجموعة متنوعة من الأفلام السعودية الطويلة والقصيرة، ضمن فعالية” ليالي الفيلم السعودي” التي نظمتها هيئة الأفلام السعودية، في إطار جهودها لدعم نمو وتطور السينما السعودية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الثقافات المختلفة.