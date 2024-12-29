في إطار الجهود الإنسانية النبيلة للمملكة.. مركز الملك سلمان يواصل مساعداته للاجئين السوريين

البلاد – الرياض

استمرارًا للجهود الإغاثية النبيلة لمملكة الإنسانية، قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية لـ 2.578 حالة مرضية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، وصُرفت الأدوية اللازمة لهم، وذلك خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر الحالي.

في السياق، وزع المركز 560 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية، بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في محافظة عكار بالجمهورية اللبنانية، استفاد منها الأيتام وذوو الاحتياجات الخاصة من اللاجئين السوريين، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع توزيع الكسوة الشتوية في لبنان (كنف – 3) للعام 2024م.

وفي اليمن، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة من 16 يناير حتى 30 سبتمبر 2024م تنفيذ مشروع تشغيل مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة، كما قدم المركز خدمات الرعاية الصحية التكاملية، استفاد منها 96.184 مريضًا، وتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية، استفاد منها 60.823 فردًا، وذلك في إطار المساعي النبيلة للوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق، والنهوض بالقطاع الطبي اليمني والارتقاء بخدماته.

كما نفذ المركز المشروع الطبي التطوعي التدريبي للعلاج الطبيعي في محافظة عدن، وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز بتدريب 19 فردًا على العلاج الطبيعي، واستقبال 153 حالة وإعطائهم الخطة العلاجية اللازمة.