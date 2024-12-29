“روشن” تضع حجر الأساس لمجتمع “المنار” في مكة المكرمة

البلاد ــ مكة المكرمة

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أقامت مجموعة “روشن”، -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة-، حفل وضع حجر الأساس لمجتمع “المنار”، أول مجتمع سكني لمجموعة “روشن” في مكة المكرمة، الذي أقيم في موقع المشروع, بحضور معالي أمين العاصمة المقدسة الأستاذ مساعد الداود، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح الرشيد، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحماد، والرئيس التنفيذي المكلف لـمجموعة روشن الدكتور خالد جوهر, وعدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص.

وخلال الحفل أتيحت الفرصة للحاضرين للتجول في فلل العرض والتعرف على النماذج المختلفة للوحدات السكنية التي يوفرها للمجتمع , حيث يضم فللًا سكنية , بالإضافة للمرافق والخدمات الأخرى كالمدارس والمساجد ومراكز التسوق ومراكز الرعاية الصحية، والمساحات المفتوحة والمناطق الترفيهية.

ويبعد المجتمع 20 دقيقة فقط عن المسجد الحرام وأقل من ساعة عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة ودقيقتين عن بوابة مكة الغربية، كما يتميز بتصميمه المستوحى من تراث المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي المكلف لمجموعة روشن الدكتور خالد جوهر: “يمتد مشروع المنار على مساحة تزيد عن 21 مليون متر مربع، ويوفر أكثر من 33,000 وحدة سكنية، إلى جانب أكثر من 150 مرفقًا لتلبية احتياجات سكانه .

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح الرشيد أن مشروع “المنار”، يُعد أول مجتمعات روشن المتكاملة في مدينة مكة المكرمة، ويقع عند البوابة الغربية لمكة المكرمة داخل حد الحرم، مبينًا أن المشروع حظي بمساهمة فعالة من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي تسعى باستمرارها تسهيل وتنفيذ المشاريع النوعية ذات الأثر التنموي الإيجابي على المدى البعيد.