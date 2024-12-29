رصد 101 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية خلال شهر

الرياض : البلاد

رصدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, (101) مخالفة في منشآت التدريب الأهلية في شهر نوفمبر الماضي، بعد قيام الفرق الإشرافية بإجراء زيارات ميدانية للإشراف ومتابعة وضبط جودة التدريب ومستوى الخدمات المقدمة للمتدربين والمتدربات، وتلقي عددٍ من البلاغات التي تمّ التعامل معها حسب الأنظمة المتبعة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن المخالفات التي تمّ رصدها تنوعت ما بين عدم الالتزام بضوابط الإعلانات، والتلاعب في مسوغات التسجيل أو السجلات أو الوثائق أو النتائج الخاصة بالمتدربين، إضافةً إلى عدم التقيد بشروط القبول والتسجيل في البرامج التدريبية، واستخدام مقر المنشأة التدريبية أو جزء منه لغير ما رُخص له من المؤسسة، وتواجد هيئة إدارية أو تدريبية غير معتمدة في المنشأة التدريبية.

وأكد العتيبي أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قد وفرت عدة قنوات لتمكين المستفيدين من الإبلاغ عن أي مخالفة تتم ملاحظتها في منشآت التدريب الأهلية، ومن أبرز تلك القنوات تطبيق “تدريبك” المتاح على متاجر التطبيقات للأجهزة الذكية.

وأضاف المتحدث الرسمي للمؤسسة أن عدد المنشآت التدريبية الجديدة التي تم ترخيصها لمزاولة نشاط التدريب في مختلف المجالات خلال نفس الفترة بلغت (31) منشأة، إلى جانب منح (85) بطاقة مدرب معتمد لتمكين الأفراد من تقديم البرامج المرخصة، كما بلغ عدد المتدربين والمتدربات المختبرين في الاختبارين الشامل والتأهيلي التي تنفذها المؤسسة (8403) متدربين ومتدربات.