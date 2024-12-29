خادم الحرمين يتلقى رسالة من الرئيس الروسي.. القيادة تعزي رئيس أذربيجان في ضحايا حادث الطائرة

الرياض- واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله – رسالة خطية، من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي خلال لقائه، بمقر الوزارة في الرياض، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان، في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب أذربيجانية في جمهورية كازاخستان.

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ حادث تحطم طائرة ركاب أذربيجانية في جمهورية كازاخستان، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى- سبحانه وتعالى- أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم من كل سوء ومكروه. إنه سميع مجيب “.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان، في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب أذربيجانية في جمهورية كازاخستان.

وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ حادث تحطم طائرة ركاب أذربيجانية في جمهورية كازاخستان، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله- تعالى- الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين. إنه سميع مجيب “.