المحليات

جامعة الطائف الثالثة محليًا والتاسعة عربيًا في التصنيف العربي للجامعات

صحيفة البلادaccess_time28 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      29 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الطائف : البلاد

 حصلت جامعة الطائف على المركز الثالث محليًا والتاسع عربيًا ضمن التصنيف العربي للجامعات العربية، متجاوزةً العديد من الجامعات العربية، وسجلت تقدمًا ملموسًا، في تطوير جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز بيئة الابتكار والشراكات المجتمعية.

 وأكدت الجامعة أن التصنيف أظهر أداءً متميزًا للجامعة في عدة محاور رئيسة، من بينها جودة البرامج الأكاديمية، والإنتاج البحثي، والتأثير المجتمعي، وتوفير مرجعية واضحة؛ لتحسين الأداء في مجالات التعليم والبحث والخدمة المجتمعية، وبروز التنافسية الإقليمية والدولية.

 وأوضحت أن التصنيف العربي للجامعات بُني على معايير جودة التعليم والتعلم، وتقييم المناهج الدراسية ومستوى رضا الطلاب والخريجين، والبحث العلمي لدى الجامعة في عدد من مجالات جودة الأبحاث العلمية المنشورة ومساهمتها في المجتمع الأكاديمي، وكذلك التأثير المجتمعي، والابتكار في جانب قدرة الجامعة على تقديم حلول مبتكرة؛ لمواجهة التحديات المحلية والإقليمية، والتنوع الدولي في نسبة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الدوليين العاملين على تقديم العديد من الأبحاث.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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