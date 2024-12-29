المحليات

تنفيذ شبكات المياه في محافظة الحرث بجازان بـ 86 مليون ريال

صحيفة البلادaccess_time28 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      29 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 أعلنت شركة المياه الوطنية، مُمَثلةً بالقطاع الجنوبي عن بدء تشغيل (3) مشاريع لمياه الشرب بمحافظة الحرث و (26) قرية تابعة للمحافظة؛ وذلك لمواكبة الطلب المتزايد على المياه، وفق الخطط الزمنية المعتمدة، مُشدّدةً في الوقت ذاته على أنها تراعي أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشاريعها.

 وأشارت الشركة إلى بدء تشغيل منظومة مياه الشرب في أجزاء من محافظة الحرث والقرى التابعة لها بأطوال بلغت (412) كيلومترًا طوليًا من الخطوط الرئيسة والشبكات، ليتم تغذية خزان السودي ورمادا بسعة إجمالية بلغت (30) ألف متر مكعب لخدمة أكثر من (7) آلاف مستفيد.

 وبيّنت أن المشاريع كُلفتها الإجمالية أكثر من (86) مليون ريال؛ وذلك لرفع الكفاءة التشغيلية في القطاع المائي، وزيادة نسب التغطية بمنطقة جازان وفق أعلى معايير الجودة والأداء للوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

 ودعت المياه الوطنية عملاءها في محافظ الحرث والقرى التابعة إليها “الخل – الدفنية – الدماح – الرحمانية 1 و 2 – الزبرة – السودي – الشبقة – الظهر – الكرس – المخلاف – المروة – قمر – المغيرة – المغيرة 2 – المقطابة 1 و 2 و 3 – أم الكثاث -بحطيط 1 و 2 – جاضع نمير – صميل وصميل 3 – زبيد – مرشوحة”، طلب الخدمة عبر قنواتها الرسمية، من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa).

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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