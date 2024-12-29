تنفيذ شبكات المياه في محافظة الحرث بجازان بـ 86 مليون ريال

الرياض : البلاد

أعلنت شركة المياه الوطنية، مُمَثلةً بالقطاع الجنوبي عن بدء تشغيل (3) مشاريع لمياه الشرب بمحافظة الحرث و (26) قرية تابعة للمحافظة؛ وذلك لمواكبة الطلب المتزايد على المياه، وفق الخطط الزمنية المعتمدة، مُشدّدةً في الوقت ذاته على أنها تراعي أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشاريعها.

وأشارت الشركة إلى بدء تشغيل منظومة مياه الشرب في أجزاء من محافظة الحرث والقرى التابعة لها بأطوال بلغت (412) كيلومترًا طوليًا من الخطوط الرئيسة والشبكات، ليتم تغذية خزان السودي ورمادا بسعة إجمالية بلغت (30) ألف متر مكعب لخدمة أكثر من (7) آلاف مستفيد.

وبيّنت أن المشاريع كُلفتها الإجمالية أكثر من (86) مليون ريال؛ وذلك لرفع الكفاءة التشغيلية في القطاع المائي، وزيادة نسب التغطية بمنطقة جازان وفق أعلى معايير الجودة والأداء للوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ودعت المياه الوطنية عملاءها في محافظ الحرث والقرى التابعة إليها “الخل – الدفنية – الدماح – الرحمانية 1 و 2 – الزبرة – السودي – الشبقة – الظهر – الكرس – المخلاف – المروة – قمر – المغيرة – المغيرة 2 – المقطابة 1 و 2 و 3 – أم الكثاث -بحطيط 1 و 2 – جاضع نمير – صميل وصميل 3 – زبيد – مرشوحة”، طلب الخدمة عبر قنواتها الرسمية، من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa).