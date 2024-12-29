تقدير دعم المملكة لقيم الاعتدال حول العالم

البلاد – الرياض

أعرب دعاة وأئمة مملكة تايلاند عن شكرهم للمملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة، على جهودها المستمرة في دعم المسلمين حول العالم.

جاء ذلك خلال مشاركتهم في الدورة العلمية الثانية التي نفذتها مؤخرا وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي .

وقال رئيس جمعية السنابل للتعليم والتنمية الاجتماعية الدكتور هارون ‏راؤوب:” جهود عظيمة أسهمت في رفع مستوى الدعوة للوسطية في تايلاند، وتعزيزها لدعوة غير المسلمين، وتسهم في نشر الإسلام وفق منهجية معتدلة”.

وأوضح المحاضر في جامعة الأمير سونج كلا بفرع فطاني الدكتور علي سامو، أن منهج الوسطية يعزز التعايش السلمي في المجتمعات متعددة الثقافات، مثمنًا دور الوزارة في تنفيذ مثل هذه البرامج.

وأكد نائب رئيس رابطة مسلمي بوكيت صافي كارا أن هذه الدورات تسهم في نشر تعاليم الإسلام الصحيحة؛ وفق منهج الكتاب والسنة، مشيرًا إلى أن جهود المملكة مستمرة لتعزيز مكانة المسلمين ونشر القيم الإسلامية السمحة.

وأشار المشاركون إلى أن الدورة جاءت في إطار اهتمام وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بتأهيل الدعاة والأئمة في مختلف أنحاء العالم على العقيدة الصحيحة والمنهج الوسطي المعتدل، بما يعكس التزام المملكة برسالتها في خدمة الإسلام وتعزيز مكانة المسلمين.