تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين المملكة وعمان

الرياض ــ الرياض

عقد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، سلسلة اجتماعات ثنائية مع مسؤولين حكوميين في سلطنة عمان، بحثت تعزيز التكامل والتعاون الصناعي بين البلدين، وتنمية التبادل التجاري، ومعالجة تحديات المصدرين، إضافة إلى تسهيل إجراءات نفاذ الصادرات بين الجانبين، وذلك بحضور سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان إبراهيم بن سعد بن بيشان، وسعادة رئيس هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبد الرحمن بن سليمان الذكير.

وناقش ابن سلمة خلال لقائه معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسف، فرص تطوير التكامل الصناعي مع سلطنة عمان، مشيدًا بمتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والدور المحوري الذي يؤديه مجلس التنسيق السعودي العماني في تعزيز سبل التعاون المشترك.

واجتمع معاليه مع معالي وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي، واستعراض مبادرات التكامل الصناعي بين البلدين، وتأكيد متانة العلاقات الاقتصادية بينهما، إذ تعد المملكة الشريك التجاري الثاني لسلطنة عمان، بحجم تبادل تجاري بلغ 9.8 مليارات دولار عام 2023.

كما عقد لقاءً مع المفتش العام للشرطة والجمارك في سلطنة عمان معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي، وناقشا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير التعاون المشترك بين البلدين.

وتضمنت لقاءات ابن سلمة مع الجانب العماني اجتماعًا مع معالي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان الدكتور علي بن مسعود السنيدي، وأكد الطرفان أهمية تعظيم الاستفادة من سلاسل الإنتاج والمواد الخام في المصانع القائمة بالمناطق الاقتصادية في البلدين.

وزار معاليه مدينة خزائن الاقتصادية والتقى رئيسها التنفيذي المهندس سالم بن سليمان الذهلي، واطَّلع على تجربة المدينة في تمكين الاستثمار الصناعي، وتطوير البنى التحتية الصناعية، كما زار مصنع “الكابلات العمانية”، وبحث مع مسؤوليه الفرص المشتركة في قطاع صناعة الكابلات والمنتجات الكهربائية.

وتأتي لقاءات معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة مع المسؤولين الحكوميين، في إطار زيارته إلى العاصمة العمانية مسقط؛ للمشاركة في ورشة عمل عن التكامل الصناعي بين المملكة وسلطنة عمان.