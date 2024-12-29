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المملكة تعزز الأمان النووي والإشعاعي

صحيفة البلادaccess_time28 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      29 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

حصلت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة على رخصة التخزين المرحلي لمستودعات إدارة النفايات المشعة لمرافقها بالخاصرة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وذلك في إطار التزامها المستمر بتعزيز منظومة إدارة النفايات المشعة؛ وفق أعلى المعايير الوطنية والدولية.

وتأتي هذه الرخصة جزءًا من الجهود الوطنية لضمان الأمان النووي والإشعاعي، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويوفر بيئة آمنة للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأعربت المدينة عن تقديرها للدعم المستمر من وزارة الطاقة، ومتابعة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، التي أسهمت بتعاونها المثمر في إصدار هذه الرخصة. وتعمل المدينة على تنفيذ مشاريع البنية التحتية الخاصة بمرافق التخلص النهائي من النفايات المشعة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمن والأمان.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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