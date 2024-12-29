الأخضر يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة عمان في نصف نهائي خليجي 26

البلاد- جدة استأنف المنتخب الوطني مساء اليوم الأحد تحضيراته لمواجهة منتخب عمان يوم الثلاثاء القادم على استاد جابر المبارك الحمد، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الخليج 26. ميدانيًا، اكتفى المدير الفني “إيرڤي رينارد” بحصة استرجاعية في النادي الصحي لجميع اللاعبين. من جهة أخرى، منح المدير الفني لاعبي الأخضر فترة حرة بعد الحصة الاسترجاعية، على أن يكون التجمع مجددًا مساء اليوم في مقر المعسكر. ويختتم المنتخب الوطني يوم غدٍ الاثنين تحضيراته بحصة تدريبية مسائية عند الساعة الرابعة مساءً على “ملعب نادي النصر الكويتي”، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة. من جهته، يعقد المدير الفني للمنتخب الوطني “إيرڤي رينارد” يوم غدٍ الإثنين عند الساعة 30 : 11 صباحًا مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات الصحفية في المركز الإعلامي للبطولة ( فندق كراون بلازا ) للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب عمان.