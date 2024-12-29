ارتفاع عدد المعتمرين بنسبة 35% في الربع الثالث لعام 2024

الرياض : البلاد

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم, عن نتائج إحصاءات العمرة للربع الثالث من عام 2024 ، حيث أظهرت أن إجمالي المعتمرين بلغ ما مقداره6,254,751 معتمرًا في الربع الثالث لعام 2024، بنسبة زيادة بلغت %35.0 عن الربع المماثل من العام الماضي. وبلغت نسبة المعتمرين الذكور منهم %57.4، فيما بلغت نسبة المعتمرات الإناث %42.6 من إجمالي المعتمرين خلال الربع. وقد شكَّل المعتمرون السعوديون ما نسبته %10.7 من إجمالي المعتمرين خلال الربع الثالث لعام 2024.

وأفادت نتائج النشرة أن إجمالي معتمري الخارج بلغ ما مقداره 3,348,512 معتمرًا في الربع الثالث من عام 2024، بنسبة زيادة قدرها %29.2 عن الربع الثالث لعام 2023.

وبلغ عدد المعتمرين الذكور 1,707,514 معتمرًا بنسبة %51.0، فيما بلغ عدد المعتمرات الإناث 1,638,743معتمرة بنسبة %49.0 من إجمالي معتمري الخارج خلال الربع الثالث من 2024.

وبينت نتائج النشرة أن إجمالي معتمري الداخل بلغ ما يقارب 2,906,239 معتمرًا في الربع الثالث لعام 2024، بنسبة ارتفاع %42.4 عن الربع الثالث لعام 2023, وقد بلغ عدد المعتمرين السعوديين منهم 671,729معتمرًا بنسبة %23.1، في حين بلغ عدد المعتمرين غير السعوديين 2,234,510 معتمرين بنسبة %76.9, هذا وقد بلغ عدد الذكور من معتمري الداخل 1,883,199 معتمرًا بنسبة %64.8، بينما بلغ عدد الإناث من معتمري الداخل 1,023,040 معتمرة بنسبة %35.2 من إجمالي معتمري الداخل خلال الربع الثالث من 2024.

وشكّل المعتمرون الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة النسبة الأعلى من معتمري الخارج في الربع الثالث من 2024 حيث بلغت نسبتهم %17.6 من إجمالي معتمري الخارج. بينما شكّل المعتمرون الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة النسبة الأقل من معتمري الخارج خلال الربع نفسه, حيث بلغت نسبتهم %9.2. وعلى الصعيد الآخر، شكّل المعتمرون الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و39 سنة النسبة الأعلى من معتمري الداخل خلال الربع الثالث من عام 2024 وبلغت نسبتهم %29.2 من إجمالي معتمري الداخل.

وأظهرت نتائج النشرة أن عدد المعتمرين من الداخل الذين أدوا العمرة لمرة واحدة بلغ حوالي 2,295,747 معتمرًا، حيث بلغت نسبة الذكور منهم %64.0 , فيما بلغت نسبة الإناث %36.0, كما يعد شهر أغسطس أعلى نسبة لمعتمري الداخل الذين أدوا العمرة لمرة واحدة بنسبة %40.1 من إجمالي معتمري الداخل الذين أدوا العمرة لمرة واحدة خلال الربع الثالث من 2024.

وأوضحت النتائج أن نسبة معتمري الخارج الذين قدموا بتأشيرة العمرة بلغت 60.8% من إجمالي معتمري الخارج خلال الربع الثالث من 2024 ، فيما بلغت نسبة المعتمرين القادمين بتأشيرات أخرى %29.7، وبلغت نسبة المعتمرين القادمين بتأشيرات الزيارة الإلكترونية %6.6، والمعتمرون القادمون بالتأشيرة الخليجية بلغت نسبتهم %2.9 من إجمالي المعتمرين القادمين من الخارج خلال الربع الثالث من 2024.