أمير الشرقية يستقبل ويكرّم لاعبي منتخب الأساتذة لألعاب القوى

الدمام-البلاد

كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأحد، لاعبي المنتخب السعودي لألعاب القوى، نظير حصولهم على ١٤ ميدالية (7 ذهبية و٤ فضية و٣ برونزية ) في بطولة العالم لألعاب القوى للأساتذة (الماسترز)، التي أقيمت في دولة السويد، وذلك بحضور رئيس اللجنة السعودية لرياضة الأساتذة، سالم مساعد الأحمدي ونائب الرئيس الدكتور محمد بحيري ويرافقه عددٍ من اعضاء اللجنة.

وهنأ سمو أمير المنطقة الشرقية منسوبي اللجنة السعودية لرياضة الأساتذة على ما تحققه في بطولة العالم، متمنيًا لهم المزيد من الإنجازات المحلية والدولية، كما نوّه سموه بما تحظى به الرياضة من دعم سخي واهتمام ورعاية كريمة من القيادة الرشيدة – حفظها اللّه – التي تحرص دائمًا على توفير كل الإمكانات التي تسهم في تطور الرياضة والأندية الرياضية في جميع المجالات.

ورفع رئيس اللجنة السعودية لرياضة الأساتذة، شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على تكريمه وتشجيعه ودعمه المستمر للرياضة في المنطقة، والذي أسهم في تحقيق هذا المنجز الرياضي للرياضية.