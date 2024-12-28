مواجهة مرتقبة تجمع الاتحاد والهلال في ممتاز الطائرة

الدمام-البلاد

تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة باقامة خمس مباريات، وتأتي مواجهة الاتحاد والهلال كأقوى مواجهات هذه الجولة؛ كون الفريقان يتنافسان على صدارة الدوري، ويتوقع ان تحظى بحضور جماهيري كبير.

يتصدر الاتحاد الترتيب بـ 21 نقطة، يليه الهلال. يقود اللقاء الذي سيقام على صالة وزارة الرياضة بجدة 6 مساء عبدالرحمن الدوسري حكم اول ومحمد الهزيم حكم ثان وحسين عسيلان مسجلاً.

وتسبق هذه المباراة مواجهة الاهلي وأبها 4 مساء. يقود اللقاء يعقوب السبت حكم اول ومحمد هلال حكم ثان وسعد اليحيوي مسجلاً.

ويلتقي الخويلدية والابتسام على صالة نادي الترجي 4 مساء. يقود اللقاء هاني سنان حكم اول وعبدالله المعيويد حكم ثان ومسفر الرشدة مسجلاً.

ويلعب النصر مع الترجي على صالة نادي النصر 4 مساء. يقود اللقاء خالد الحديثي حكم اول وعبدالله الوردي حكم ثان وابراهيم الدريبي مسجلاً.

ويحل الخليج ضيفاً على الصفا على صالة الامير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف 7 مساء. يقود اللقاء عبدالله امين حكم اول وماجد الغامدي حكم ثان وماهر المطوع مسجلاً.