شاهد| منتخب اليمن يحقق فوزًا تاريخيًا على البحرين في خليجي 26

البلاد- جدة
نجح المنتخب اليمني في تحقيق فوز تاريخي على نظيره البحريني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”.
وخطف اللاعب هاروان هدف الفوز الثمين لمنتخب اليمن في الدقيقة 88، مانحاً منتخب بلاده فوزًا تاريخيًا في بطولة كأس الخليج.
بهذا الفوز، رفع منتخب اليمن رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث بالمجموعة، بينما تأهل منتخب البحرين إلى الدور نصف النهائي برصيد ست نقاط، رفقة المنتخب السعودي.
هدددددف!⚽
ناصر محمدوه يفتتح التسجيل لليمن⚽🔥
البحرين 0 × 1 اليمن #البحرين_اليمن #خليجي26 | #SSC pic.twitter.com/OwfMy2lbOA
— SSC (@ssc_sports) December 28, 2024
هدف|
محمد الرميحي يسجل هدف التعادل للبحرين 1-1 اليمن في الدقيقة 62.#كاس_الخليج || #خليجي_زين26#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/z4l4m1VXZZ
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 28, 2024
هدددددف!⚽
هارون الزبيدي يضيف ثاني أهداف المنتخب اليمني⚽🔥
البحرين 1 × 2 اليمن #البحرين_اليمن #خليجي26 | #SSC pic.twitter.com/YYEDjPrHA6
— SSC (@ssc_sports) December 28, 2024