الرياضة

شاهد| منتخب اليمن يحقق فوزًا تاريخيًا على البحرين في خليجي 26

صحيفة البلادaccess_time27 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      28 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

نجح المنتخب اليمني في تحقيق فوز تاريخي على نظيره البحريني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”.

افتتح التسجيل للمنتخب اليمني، اللاعب البحريني إبراهيم الختال عن طريق خطأ في مرماه في الدقيقة 41، بعدها حاول منتخب البحرين العودة للمباراة، ونجح محمد الروميحي في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 62.

وخطف اللاعب هاروان هدف الفوز الثمين لمنتخب اليمن في الدقيقة 88، مانحاً منتخب بلاده فوزًا تاريخيًا في بطولة كأس الخليج.

بهذا الفوز، رفع منتخب اليمن رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث بالمجموعة، بينما تأهل منتخب البحرين إلى الدور نصف النهائي برصيد ست نقاط، رفقة المنتخب السعودي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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