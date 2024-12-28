شاهد| منتخب اليمن يحقق فوزًا تاريخيًا على البحرين في خليجي 26

افتتح التسجيل للمنتخب اليمني، اللاعب البحريني إبراهيم الختال عن طريق خطأ في مرماه في الدقيقة 41، بعدها حاول منتخب البحرين العودة للمباراة، ونجح محمد الروميحي في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 62.