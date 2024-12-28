شاهد| الأخضر السعودي يعبر العراق بثلاثية.. ويتأهل لنصف نهائي «خليجي 26»

محمود العوضي- جدة
نجح الأخضر السعودي في تحقيق فوز عريض على نظيره المنتخب العراقي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة المثيرة، التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الخليج «خليجي 26».
سجل للمنتخب السعودي، سالم الدوسري في الدقيقة 57، من ركلة الجزاء، وواصل الأخضرالضغط على المرمى العراقي في محاولة لمضاعفة النتيجة، وضمان التأهل؛ حيث أنقذ حارس العراق جلال حسن مرماه من هدف محقق بعد تسديدة قوية من سالم الدوسري.
وعادل منتخب العراق النتيجة سريعًا في الدقيقة 64 عن طريق مهند علي بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
وفي الدقيقة 81 من عمر المباراة؛ أضاف عبدالله الحمدان الهدف الثاني للمنتخب السعودي، ثم عاد بعدها ليقتل اللقاء بالهدف الثالث في الدقيقة 86.
بتلك النتيجة، تأهل المنتخب السعودي إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج؛ حيث ارتفع رصيد الأخضر إلى 6 نقاط في وصافة ترتيب المجموعة الثانية، فيما تصدر منتخب البحرين بالرصيد نفسه، بينما احتل العراق المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ثم منتخب اليمن بـ 3 نقاط أيضًا.
ومن المقرر أن يلتقي الأخضر مع المنتخب العماني في نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل.
هددددددف⚽!
سالم الدوسري يسجل ويمنح الأخضر التقدم ⚽🔥
السعودية 1 × 0 العراق#السعودية_العراق #خليجي26 | #SSC pic.twitter.com/AGMbmQO0mY
— SSC (@ssc_sports) December 28, 2024
هدف التعادل لمنتخب العراق عن طريق مهند علي
السعودية 1 × 1 العراق#السعودية_العراق #خليجي26 | #SSC pic.twitter.com/WLsJ7mIbEi
— SSC (@ssc_sports) December 28, 2024
هددددددف⚽!
الحمدان يضعها في الزاوية الصعبة ⚽🔥
السعودية 2 × 1 العراق#السعودية_العراق #خليجي26 | #SSC pic.twitter.com/8S9yOcJVOg
— SSC (@ssc_sports) December 28, 2024
هددددددف⚽!
الضربة القاضية.. سالم يصنع والحمدان يُنهيها ⚽🔥
السعودية 3 × 1 العراق#السعودية_العراق #خليجي26 | #SSC pic.twitter.com/VrGKd8XpgH
— SSC (@ssc_sports) December 28, 2024