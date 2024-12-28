الرياضة

شاهد| الأخضر السعودي يعبر العراق بثلاثية.. ويتأهل لنصف نهائي «خليجي 26»

صحيفة البلادaccess_time27 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      28 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
نجح الأخضر السعودي في تحقيق فوز عريض على نظيره المنتخب العراقي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة المثيرة، التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الخليج «خليجي 26».

سجل للمنتخب السعودي، سالم الدوسري في الدقيقة 57، من ركلة الجزاء، وواصل الأخضرالضغط على المرمى العراقي في محاولة لمضاعفة النتيجة، وضمان التأهل؛ حيث أنقذ حارس العراق جلال حسن مرماه من هدف محقق بعد تسديدة قوية من سالم الدوسري.

وعادل منتخب العراق النتيجة سريعًا في الدقيقة 64 عن طريق مهند علي بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 81 من عمر المباراة؛ أضاف عبدالله الحمدان الهدف الثاني للمنتخب السعودي، ثم عاد بعدها ليقتل اللقاء بالهدف الثالث في الدقيقة 86.

بتلك النتيجة، تأهل المنتخب السعودي إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج؛ حيث ارتفع رصيد الأخضر إلى 6 نقاط في وصافة ترتيب المجموعة الثانية، فيما تصدر منتخب البحرين بالرصيد نفسه، بينما احتل العراق المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ثم منتخب اليمن بـ 3 نقاط أيضًا.

 ومن المقرر أن يلتقي الأخضر مع المنتخب العماني في نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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