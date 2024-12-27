وزير الشؤون الإسلامية: المملكة تواصل نشر قيم الإسلام السمحة

مكة المكرمة : البلاد

أكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن المملكة ستبقى بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، مصدر إشعاع للخير والاعتدال، وستواصل رسالتها السامية في خدمة الإسلام والمسلمين والعمل على كل ما يحقق الخير والسلام للعالم أجمع.

وأوضح معاليه خلال حفل استقبال ضيوف الدفعة الثانية من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، أن المملكة تنعم بالأمن والرخاء بفضل الله، وأن القيادة الرشيدة – أيدها الله – تحرص على الوطن ومكتسباته والتعايش السلمي بين جميع الشعوب، وتعمل باستمرار على نشر قيم السلام والمحبة والتسامح والتعايش السلمي، وتسعى إلى تعزيز أواصر الأخوة بين الناس بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية.