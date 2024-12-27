في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في خليجي 26| الأخضر يواجه العراق.. والبحرين يلاقي اليمن

جدة – هلال سلمان

تحسم نتائج الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26) هوية المتأهلين إلى الدور نصف النهائي عن المجموعة الثانية بالبطولة، وتلعب المباراتان في التوقيت ذاته وهو الـ 5:30 مساء.

يخوض منتخبنا الوطني مباراة مفصلية أمام نظيره العراقي على على استاد جابر الأحمد الدولي، في حين يلعب منتخب البحرين مع نظيره اليمني على استاد جابر المبارك.

الأخضر لحسم التأهل

يواجه منتخبنا الوطني نظيره العراقي في لقاء حاسم لمصير المنتخبين المتأهلين عن المجموعة الثانية، وذلك بعد خسارة الأخضر أمام البحرين في الجولة الأولى، وفوزه على اليمن في الثانية ليجمع 3 نقاط؛ لذا يتعين عليه تحقيق الفوز لحسم التأهل للدور نصف النهائي.

عانى الأخضر من بعض الأخطاء الدفاعية في المباراة الأولى التي خسرها 2-3 أمام البحرين، ثم حقق الفوز على اليمن، أضعف منتخبات البطولة، لكنه مطالب بالتعادل أو الفوز على العراق لضمان بلوغ دور الأربعة.

وقد عانى منتخبنا من بعض الإصابات التي تعرض لها لاعبوه؛ حيث افتقد جهود فراس البريكان وصالح الشهري وياسر الشهراني، لكن المدرب الفرنسي إيرفي رينار أكد ثقته بتشكيلة الأخضر، وقدرتها على التغلب على كل الظروف.

من جانبه، يتطلع منتخب العراق لحسم التأهل للدور نصف النهائي، بعد أن استهل مشواره بفوز صعب على اليمن بهدف نجمه أيمن حسين.

وفي المجموعة ذاتها، يخوض منتخب البحرين مهمة سهلة أمام نظيره اليمني، ويبدو مرشحًا للفوز الذي سيمنحه التأهل للدور نصف النهائي، حيث كان “الأحمر” البحريني قد استهل مشواره بفوز على الأخضر في الجولة الأولى.