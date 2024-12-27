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طريقة عمل شوربة الطماطم بالكريمة

نيفين عباسaccess_time26 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      27 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة طبق شوربة جانية

المقادير اللازمة

10 طماطم كرزية أو 3 حبات طماطم متوسطة الحجم
1 بصلة مقطعة إلى مربعات
2 جزر مبشور
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
1 علبة طماطم مهروسة (400 جم)
2 كوب ماء
2 فصوص من الثوم
2 أوراق كرفس خضراء
كوب كريمة

طريقة العمل

نضع الزيت في قدر ونضيف البصل المفروم ونقلب البصل لمدة خمس دقائق
قطعي الطماطم الكرزية إلى نصفين وأضيفيها إلى القدر
أضيفي الجزر المهروس واقلي كل شيء معًا لمدة خمس دقائق أخرى
نضيف الطماطم المهروسة والكرفس والماء والثوم والملح والفلفل حسب الرغبة
دعي الحساء يغلي
خففي النار واتركه يطهى لمدة نصف ساعة أخرى
ضعي الكريمة وقلبي
يقدم ساخن

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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