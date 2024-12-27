المرأه صحة و عافية

طريقة عمل الفتة الشامية

نيفين عباسaccess_time26 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      27 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

طبق يتكون من الدجاج مع الارز وخليط من الزبادي

المقادير اللازمة
نصف كيلو صدور دجاج فيليه مسلوق
نصف كيلو ارز
ملعقة صغيرة كركم (اختياري)
زبدة
ماء للارز
ملح وفلفل
خبز مقطع
حمص مسلوق
ملعقة كبيرة ثوم
كوب زبادي
ملعقة كبيرة مايونيز

طريقة العمل
يقطع الدجاج
يوضع الماء بقدر علي النار مع قليل من السمن والملح والكركم
يضاف الارز للماء ويترك حتي يغلي
ثم ينقل علي نار متوسطة حتي تمام النضج
يحمر الخبز بالزبدة مع قليل من الثوم حتي يصبح ذهبي اللون
يقلب المايونيز مع الزبادي وباقي الثوم وقليل من الملح والفلفل
نحضر طبق
ثم نضع الارز
ثم الدجاج
ثم الخبز وباقي الزبادي والحمص
ثم تقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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