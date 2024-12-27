طريقة عمل الفتة الشامية

طبق يتكون من الدجاج مع الارز وخليط من الزبادي

المقادير اللازمة

نصف كيلو صدور دجاج فيليه مسلوق

نصف كيلو ارز

ملعقة صغيرة كركم (اختياري)

زبدة

ماء للارز

ملح وفلفل

خبز مقطع

حمص مسلوق

ملعقة كبيرة ثوم

كوب زبادي

ملعقة كبيرة مايونيز

طريقة العمل

يقطع الدجاج

يوضع الماء بقدر علي النار مع قليل من السمن والملح والكركم

يضاف الارز للماء ويترك حتي يغلي

ثم ينقل علي نار متوسطة حتي تمام النضج

يحمر الخبز بالزبدة مع قليل من الثوم حتي يصبح ذهبي اللون

يقلب المايونيز مع الزبادي وباقي الثوم وقليل من الملح والفلفل

نحضر طبق

ثم نضع الارز

ثم الدجاج

ثم الخبز وباقي الزبادي والحمص

ثم تقدم