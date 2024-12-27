شاهد| منتخبا الكويت وعمان إلى نصف نهائي خليجي 26

البلاد- جدة
تصدر منتخب الكويت المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي «خليجي 26» رغم تعادله مع نظيره القطري 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد جابر الأحمد الدولي،لحساب الجولة الثالثة والأخيرة،
تقدم الأزرق الكويتي بالهدف الأول عن طريق محمد دحام عند الدقيقة 74، وأدرك المنتخب القطري هدف التعادل عن طريق محمد مونتاري عند الدقيقة 90+7.
بهذا التعادل، رفع المنتخب الكويتي رصيده إلى 5 نقاط احتل بهم المركز الأول من المجموعة، ليتأهل إلى دور نصف النهائي، وينتظر ثاني المجموعة الثاني.
في المقابل؛ وصل رصيد منتخب قطر عند نقطتين بالمركز الثالث وقبل الأخير ليودع المنافسات.
ولحساب المجموعة نفسها، تأهل منتخب عمان إلى نصف النهائي بعد تعادله مع منتخب الإمارات 1-1.
سجل اللاعب يحيى الغساني الهدف الأول لمنتخب الإمارات في الدقيقة 20، قبل أن يسجل اللاعب عبدالرحمن المشفيري هدف التعادل لمنتخب عمان في الدقيقة 79.
بتلك النتيجة، رفع منتخب عمان رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني ليضرب موعدًا مع البحرين متصدر المجموعة الثانية، في نصف نهائي كأس الخليج 26.
🔚 رغم التعادل 1-1.. المنتخب الكويتي إلى نصف نهائي كأس الخليج
شاهد أهداف المباراة 📺⤵️#الكويت_قطر #خليجي26 | #SSC pic.twitter.com/cBwpalhG1w
— SSC (@ssc_sports) December 27, 2024
⚽️شاهد أهداف #الإمارات_عمان بصوت المعلق خالد مديفر 🎙⤵️#خليجي26 | #SSC pic.twitter.com/3Nggq833Lp
— SSC (@ssc_sports) December 27, 2024