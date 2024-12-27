جلوب سوكر| رونالدو يحصد جائزة “الهداف التاريخي”

حصد كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال والنصر السعودي، جائزة ثانية في حفل توزيع جوائز “جلوب سوكر” بمدينة دبي الإماراتية، مساء اليوم الجمعة.

وتسلم رونالدو جائزة “الأكثر تهديفًا على مر التاريخ”، بعدما سجل حتى الآن مع الأندية والمنتخب البرتغالي 916 هدفًا.

وقال رونالدو عقب تسلم الجائزة: “فخور بالحصول على جائزة الأكثر تسجيلًا عبر التاريخ، خصوصًا أنها الجائزة الثانية لي في هذا الحفل، هذه الجائزة تمنحني دافعًا لتسجل المزيد من الأهداف”.

وأضاف: “وصلت إلى عامي الـ39، لكن لن أتوقف، أنا مستمر، لأني أريد أن أفوز بالألقاب مجددًا، وأن أصبح بطلًا، أريد تسجيل مزيد من الأهداف، وأن أحصل على شيء آخر مع منتخب البرتغال”.

وجاءت أهداف الدون على النحو التالي: 135 هدفًا مع منتخب البرتغال، و451 هدفًا مع ريال مدريد، و145 هدفًا مع مانشستر يونايتد، و101 هدف مع يوفنتوس، و79 هدفًا مع النصر، و5 أهداف مع سبورتنج لشبونة.

وتأتي هذه الجائزة بعد أخرى تسلمها الدون في الحفل كأفضل لاعب في الشرق الأوسط لعام 2024.

وتوج رونالدو بهذه الجائزة للمرة الثانية على التوالي، متفوقًا على السعودي سالم الدوسري، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (الهلال)، والجزائري رياض محرز (الأهلي)، والمغربي سفيان رحيمي والباراجواياني كاكو (العين)، والمغربي مراد باتنا (الفتح).