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جلوب سوكر| رونالدو يحصد جائزة “الهداف التاريخي”
الرياضة

جلوب سوكر| رونالدو يحصد جائزة “الهداف التاريخي”

صحيفة البلادaccess_time26 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      27 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
حصد كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال والنصر السعودي، جائزة ثانية في حفل توزيع جوائز “جلوب سوكر” بمدينة دبي الإماراتية، مساء اليوم الجمعة.

وتسلم رونالدو جائزة “الأكثر تهديفًا على مر التاريخ”، بعدما سجل حتى الآن مع الأندية والمنتخب البرتغالي 916 هدفًا.

وقال رونالدو عقب تسلم الجائزة: “فخور بالحصول على جائزة الأكثر تسجيلًا عبر التاريخ، خصوصًا أنها الجائزة الثانية لي في هذا الحفل، هذه الجائزة تمنحني دافعًا لتسجل المزيد من الأهداف”.

وأضاف: “وصلت إلى عامي الـ39، لكن لن أتوقف، أنا مستمر، لأني أريد أن أفوز بالألقاب مجددًا، وأن أصبح بطلًا، أريد تسجيل مزيد من الأهداف، وأن أحصل على شيء آخر مع منتخب البرتغال”.

وجاءت أهداف الدون على النحو التالي: 135 هدفًا مع منتخب البرتغال، و451 هدفًا مع ريال مدريد، و145 هدفًا مع مانشستر يونايتد، و101 هدف مع يوفنتوس، و79 هدفًا مع النصر، و5 أهداف مع سبورتنج لشبونة.

وتأتي هذه الجائزة بعد أخرى تسلمها الدون في الحفل كأفضل لاعب في الشرق الأوسط لعام 2024.

وتوج رونالدو بهذه الجائزة للمرة الثانية على التوالي، متفوقًا على السعودي سالم الدوسري، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (الهلال)، والجزائري رياض محرز (الأهلي)، والمغربي سفيان رحيمي والباراجواياني كاكو (العين)، والمغربي مراد باتنا (الفتح).

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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