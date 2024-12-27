جلوب سوكر| جيسوس أفضل مدرب في الشرق الأوسط 2024

البلاد- جدة نال البرتغالي جورج جيسوس مدرب الهلال السعودي، جائزة أفضل مدرب في الشرق الأوسط عن عام 2024 في حفل جوائز جلوب سوكر.

وحصد جيسوس جائزة أفضل مدرب في الشرق الأوسط 2024 بعد موسمه التاريخي مع الهلال.

وتوج الهلال في الموسم المنصرم بالثلاثية المحلية السعودية (الدوي +كأس الملك +السوبر).

كما قاد جيسوس الهلال إلى نصف اانهائي النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا قبل أن يودعها على يد العين الإماراتي الذي حصد اللقب.

وضمن الهلال التواجد في منافسات كأس العالم للأندية 2024.

ويتواجد الهلال ضمن المجموعة الثامنة مع ريال مدريد وباتشوكا وسالزبورج.

ويقام كأس العالم للأندية لأول مرة بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في التاريخ خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين

وتنطلق البطولة يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.