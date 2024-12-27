الجولة الأخيرة في خليجي” 26″| الكويت وعمان لحسم التأهل أمام قطر والإمارات

تحسم نتائج الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26) هوية المتأهلين إلى الدور نصف النهائي عن مجموعتي البطولة، وتلعب مبارياتها في التوقيت ذاته وهو الـ 5:30 مساء.
تنطلق الجولة الأخيرة في دور المجموعات اليوم الجمعة؛ حيث يلعب منتخب الكويت مستضيف البطولة أمام نظيره القطري على استاد جابر الأحمد الدولي، فيما يواجه منتخب عمان نظيره الإماراتي على استاد جابر المبارك.
نجح منتخبا الكويت وعمان في تحقيق 4 نقاط في الجولتين الماضيتين، وهما مرشحان للتأهل عن المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي قطر والإمارات، ولكل منهما نقطة وحيدة.
ويوم غد السبت، يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره العراقي، فيما يلتقي منتخب البحرين نظيره منتخب اليمن، لتحديد المتأهلين لنصف النهائي عن المجموعة الثانية.
استهل منتخب الكويت صاحب الأرض والجمهور مشواره في خليجي 26 بتعادل مع نظيره العماني بهدف لكل منهما، ثم حقق فوزا مثيرا على الإمارات بنتيجة 2-1 وسط مؤازرة غفيرة من جماهيره التي من المتوقع أن تتواجد بكثافة في لقاء “الأزرق” مع نظيره “العنابي” القطري، حيث يحتاج إلى نقطة لضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي.
أما منتخب عمان فتعادل مع الكويت في الجولة الأولى، ثم حول تأخره أمام قطر بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1، ليؤكد أنه أحد أبرز المنتخبات المرشحة للفوز بلقب خليجي زين 26.
ويواجه “الخنجر” العماني نظيره “الأبيض” الإماراتي في الجولة الأخيرة بدور المجموعات، ويكفيه التعادل لحسم التأهل لدور الأربعة، وسيفتقد منتخب الإمارات جهود مدافعه كوامي أوتون بعد طرده في المباراة السابقة أمام الكويت.
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