الرياضة الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة العراق في خليجي26

البلاد- جدة اختتم المنتخب الوطني مساء اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة منتخب العراق مساء غد السبت على “استاد جابر الأحمد الدولي”، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الخليج 26. ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على “ملعب نادي النصر الكويتي” تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد” بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها تمرين الاستحواذ قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.