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44 ملياراً تكلفة مشاريع مياه بمنطقة مكة

صحيفة البلادaccess_time25 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      26 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، على إستراتيجية الأعمال والمشاريع التطويرية المتعلقة بخدمات المياه في المنطقة وآلية سير العمل فيها، والمشاريع المستقبلية، وأبرز مبادرات الهيئة؛ ومن أهمها مبادرة مشروع الترشيد الحكومي والمدارس والمساجد.

جاء ذلك خلال ترؤسه في مقر الإمارة بجدة، اجتماعًا لبحث تطورات تنفيذ المشاريع المائية في المنطقة، بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء، ومعالي رئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله العبدالكريم وقيادات منظومة المياه. ويبلغ عدد مشاريع توزيع المياه المعتمدة في المنطقة 432 مشروعًا بتكلفة مالية تجاوزت 44 مليار ريال؛ منها 265 مشروعًا للمياه، و129 مشروعًا للصرف الصحي، و38 مشروعًا للتصاميم والإشراف والاستشاريين.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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