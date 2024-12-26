44 ملياراً تكلفة مشاريع مياه بمنطقة مكة

البلاد – جدة

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، على إستراتيجية الأعمال والمشاريع التطويرية المتعلقة بخدمات المياه في المنطقة وآلية سير العمل فيها، والمشاريع المستقبلية، وأبرز مبادرات الهيئة؛ ومن أهمها مبادرة مشروع الترشيد الحكومي والمدارس والمساجد.

جاء ذلك خلال ترؤسه في مقر الإمارة بجدة، اجتماعًا لبحث تطورات تنفيذ المشاريع المائية في المنطقة، بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء، ومعالي رئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله العبدالكريم وقيادات منظومة المياه. ويبلغ عدد مشاريع توزيع المياه المعتمدة في المنطقة 432 مشروعًا بتكلفة مالية تجاوزت 44 مليار ريال؛ منها 265 مشروعًا للمياه، و129 مشروعًا للصرف الصحي، و38 مشروعًا للتصاميم والإشراف والاستشاريين.