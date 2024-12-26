الإقتصاد

“متمم” يُعرِّف بالوعي المالي والسلوكيات الإقتصادية

صحيفة البلادaccess_time25 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      26 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الرياض

نظَّم مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم)، بالتعاون مع مدارس الجامعة التطبيقية، أمس بمدينة الرياض، محاضرة بعنوان “التوعية المالية”، قدَّمها الأكاديمي والمختص في المجال المالي الدكتور عبدالله السلوم.

وسلَّط السلوم خلال المحاضرة التي ناقشت عددًا من المحاور، الضوء على مفهوم الوعي المالي والعوامل المؤثرة على سلوكيات الأفراد الاقتصادية، كما تحدث عن العلاقة بين الاستهلاك والادخار والاستثمار، وتأثير ذلك على مستوى الاقتصاد.

واستعرض السلوم المقصود بالتخطيط المالي، والمجالات التي يشملها كوضع الميزانية، والادخار، والاستثمار، والتخطيط للتقاعد، إضافة إلى خطوات إعداد الخطة المالية ومفهوم الميزانية الشخصية.

يذكر أن هذه المحاضرة تأتي امتدادًا لسلسلة الأنشطة التي دأب مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) على تنظيمها؛ في إطار القيام بدوره في إثراء ونشر المعرفة المالية، ورفع الوعي بالقضايا ذات الصلة بالمجالين الاقتصادي والمالي على الصعيدين المحلي والدولي.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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