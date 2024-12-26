ختام مميز لبطولات الجولف الخليجية

متابعة – محمد الجليحي

اختتمت فعاليات بطولات دول مجلس التعاون الخليجي للجولف التي أقيمت خلال الفترة من 20 إلى 25 ديسمبر الجاري في العاصمة العمانية مسقط، بمشاركة واسعة من منتخبات الخليج، في أجواء رياضية تنافسية تعكس روح التعاون والتكامل بين دول المنطقة. وشملت البطولة هذا العام أربع فئات متنوعة، مما يعكس توسع نطاقها وحرصها على دعم المواهب الصاعدة في رياضة الجولف.

وفي منافسات فئة السيدات، حقق المنتخب الإماراتي المركز الأول بعد أداء قوي، تلاه المنتخب السعودي في المركز الثاني، بينما جاء المنتخب البحريني في المركز الثالث. وعلى صعيد الفردي، برزت اللاعبة الإماراتية لارا الشعيب بتحقيقها اللقب، فيما جاءت زميلتها انتصار ريتش في المركز الثاني، واحتلت فاي البلوشي المركز الثالث.

في فئة الفتيات تحت 16 سنة، واصل المنتخب الإماراتي هيمنته بحصوله على المركز الأول، بينما حلت السعودية ثانية، وجاءت عُمان في المركز الثالث. أما على مستوى الفردي، فقد تألقت أنكا ماتيو (الإمارات) لتتوج باللقب، تلتها سارة أبوبكر (الإمارات) في المركز الثاني، وجاءت تاليا المصباحي (السعودية) في المركز الثالث.

في منافسات فئة الناشئين تحت 16 سنة، حقق المنتخب القطري المركز الأول، يليه المنتخب العماني في المركز الثاني، بينما جاء المنتخب الإماراتي في المركز الثالث. وفي الفردي، تمكن دانييل سوكولوف (قطر) من الظفر بالمركز الأول، في حين حل آدم البرواني (عُمان) ثانيًا، وبرانش جاغواني (عمان) في المركز الثالث.

أما في فئة الأشبال تحت 13 سنة، فقد تصدر المنتخب العماني المنافسات بفارق مريح، وجاء المنتخب البحريني في المركز الثاني، فيما حصل المنتخب السعودي على المركز الثالث.

وعلى صعيد الفردي، تفوق يوسف الرميحي (عُمان) ليحصد المركز الأول، بينما جاء تيمور البوسعيدي (عُمان) وعبدالله خليل (البحرين) في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وتميزت هذه النسخة بتنظيم النسخة الثالثة لفئة الأشبال تحت 13 سنة، والنسخة الثامنة لفئة الناشئين تحت 16 سنة، والنسخة السابعة لفئة السيدات، بالإضافة إلى انطلاق النسخة الأولى لفئة الفتيات تحت 16 سنة، مما يعكس حرص البطولة على تطوير الرياضة ودعم الفئات العمرية المختلفة.

واستمرت البطولة على مدار خمسة أيام من التنافس الرياضي الشديد بين المنتخبات المشاركة، مما يعزز من مكانتها كواحدة من أبرز الفعاليات الرياضية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وعلى هامش البطولة، عُقد اجتماع تشاوري لرؤساء الوفود المشاركة وممثلي الاتحادات الخليجية، برئاسة نائب رئيس الاتحاد العماني للجولف فايز رياض. وركز الاجتماع على بحث سبل تعزيز رياضة الجولف في منطقة الخليج ودول مجلس التعاون، إضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية لدعم وتطوير الرياضة بما يضمن استدامتها وزيادة انتشارها بين مختلف الفئات العمرية. كما تم خلال الاجتماع تبادل الأفكار والمقترحات التي تخدم مصلحة الجولف في المنطقة، مما يعكس التزام الجميع بتطوير هذه الرياضة المهمة.