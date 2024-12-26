برئاسة وزير الداخلية وسعود آل ثاني.. اجتماع اللجنة الأمنية والعسكرية السعودية- القطرية

الرياض- واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وسعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر أمس، الاجتماع الثاني خلال العام الحالي 2024م، للجنة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي القطري.

وفي بداية الاجتماع، الذي عقد عبر الاتصال المرئي، أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود أن الاجتماع يأتي لتعزيز التعاون الأمني، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- في ظل العلاقات المتميزة، التي تربط المملكة بدولة قطر بقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وهنأ الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاجتماع الشيخ سعود آل ثاني؛ بمناسبة تعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدولة لشؤون الدفاع، مهنئًا سموه حكومة دولة قطر والشعب القطري الشقيق بمناسبة يومها الوطني، سائلًا المولى- عز وجل- أن يديم عليها أمنها واستقرارها.

وأشاد سمو وزير الداخلية بالجهود، التي بذلتها فرق العمل من الجانبين، لتحقيق المبادرات التي تم التوافق عليها.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

وفي نهاية الاجتماع، وقع الأمير عبدالعزيز بن سعود، والشيخ سعود آل ثاني على محضر الاجتماع الثاني للعام الحالي 2024م، للجنة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي القطري.

شارك في الاجتماع معالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، وممثل رئاسة أمن الدولة اللواء عبدالله بن سعيد القحطاني، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء ركن خالد بن عبدالرحمن العتيبي، ومدير مركز استخبارات الدفاع بوزارة الدفاع اللواء بحري ركن سطام بن ذايب المطيري، ومدير الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي الأستاذ أحمد بن سليمان العيسى، ومدير عام التعاون الدولي بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس بدر بن إبراهيم بن سلمه.