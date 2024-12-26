المحليات

المملكة واليمن تعززان الشراكة الرقمية

صحيفة البلادaccess_time25 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      26 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

اجتمع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، بمعالي وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المكلف في جمهورية اليمن الدكتور واعد باذيب، لمناقشة تعزيز الشراكة الإستراتيجية الرقمية بين البلدين الشقيقين.

وناقش الاجتماع، توسيع الشراكة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي من خلال تعزيز متانة البنية التحتية الرقمية والربط وتنمية القدرات البشرية في المجال التقني، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وبما يواكب تطلعات البلدين الشقيقين لبناء اقتصاد قائم على الابتكار.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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