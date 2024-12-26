المملكة واليمن تعززان الشراكة الرقمية

البلاد – الرياض

اجتمع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، بمعالي وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المكلف في جمهورية اليمن الدكتور واعد باذيب، لمناقشة تعزيز الشراكة الإستراتيجية الرقمية بين البلدين الشقيقين.

وناقش الاجتماع، توسيع الشراكة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي من خلال تعزيز متانة البنية التحتية الرقمية والربط وتنمية القدرات البشرية في المجال التقني، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وبما يواكب تطلعات البلدين الشقيقين لبناء اقتصاد قائم على الابتكار.