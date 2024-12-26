الغذاء والدواء: لا صحة لما تتداوله المقاطع التحذيرية بشأن احتواء حليب مبخر على مادة E407 كاراجينان المسببة للأضرار الصحية

جدة : البلاد

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء بأنه لا صحة لما تتداوله المقاطع التحذيرية بشأن احتواء حليب مبخر على مادة E407 (كاراجينان) المسببة للأضرار الصحية، وهي من المواد المسموح استخدامها وفقًا للوائح.

وأوضحت أن مادة كاراجينان (E407) من المواد المضافة المسموح باستخدامها بنسب محددة وفقًا للائحة الفنية السعودية 2500 SFDA.FD المتعلقة بـ “المواد المضافة المسموح استخدامها في الأغذية”. وتخضع هذه المادة لتقييم علمي دقيق ومستمر لضمان سلامتها، كما يتم تحديد أنواع الأغذية التي يمكن إضافتها إليها والنسب المسموح بها بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة.

وجاء هذا النفي على خلفية انتشار مقطع يحذر من استخدام حليب مبخر ، لاحتوائه على مادة E407 (كاراجينان) التي قد تسبب أضرارًا صحية مثل التأثير على نفاذية الأمعاء والتسبب في التهابات.