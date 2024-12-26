الأخضر يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة العراق في خليجي 26

البلاد- جدة

استأنف المنتخب الوطني مساء اليوم الخميس تحضيراته استعدادًا لمواجهة منتخب العراق يوم السبت القادم على استاد جابر الأحمد الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الخليج 26.

ميدانيًا، قسم المدير الفني “إيرڤي رينارد” لاعبي الأخضر لمجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية أمام منتخب اليمن حيث خصص لهم تمارين استرجاعية في النادي الصحي. فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين حيث بدأت حصتهم التدريبية التي أجريت على “ملعب نادي النصر الكويتي” بتمارين الإحماء ثم تمارين المربعات، بعدها طبق اللاعبين تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

ويختتم المنتخب الوطني يوم غدٍ الجمعة تحضيراته بحصة تدريبية مسائية عند الساعة الرابعة مساءً على “ملعب نادي النصر الكويتي”، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.