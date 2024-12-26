استبعاد الشهراني من معسكر الأخضر قبل مواجهة العراق في “خليجي 26”

البلاد- جدة

استبعد المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رينارد اللاعب ياسر الشهراني من معسكر الأخضر في دولة الكويت المشارك في منافسات كأس الخليج 26.

جاء قرار استبعاد الشهراني بناءً على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب السعودي، الذي أكد حاجة اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي يمنعه من المشاركة في المباريات القادمة للبطولة.

وتلقى المنتخب السعودي هدية ثمينة من البحرين، وذلك بعدما فاز الأخضر أمام اليمن، فيما تخطت البحرين المنتخب العراقي حامل اللقب.

وتأهلت البحرين إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي “خليجي 26” بعد الفوز الثمين على العراق 2-0 في ختام منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، لترفع البحرين رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية.