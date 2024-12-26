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استبعاد الشهراني من معسكر الأخضر قبل مواجهة العراق في “خليجي 26”
الرياضة

استبعاد الشهراني من معسكر الأخضر قبل مواجهة العراق في “خليجي 26”

صحيفة البلادaccess_time25 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      26 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

استبعد المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رينارد اللاعب ياسر الشهراني من معسكر الأخضر في دولة الكويت المشارك في منافسات كأس الخليج 26.

جاء قرار استبعاد الشهراني بناءً على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب السعودي، الذي أكد حاجة اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي يمنعه من المشاركة في المباريات القادمة للبطولة.

وتلقى المنتخب السعودي هدية ثمينة من البحرين، وذلك بعدما فاز الأخضر أمام اليمن، فيما تخطت البحرين المنتخب العراقي حامل اللقب.

وتأهلت البحرين إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي “خليجي 26” بعد الفوز الثمين على العراق 2-0 في ختام منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، لترفع البحرين رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية.

في المقابل تراجع المنتخب العراقي إلى المركز الثالث في المجموعة خلف المنتخب السعودي ولكل منهما 3 نقاط، لكن الأخضر يتفوق بفارق الأهداف.

وجاءت ثنائية البحرين في العراق لتمنح الأخضر أكثر من فرصة للعبور إلى نصف النهائي، حيث يكفي المنتخب السعودي التعادل أمام نظيره العراقي في المباراة القادمة يوم السبت المقبل؛ من أجل بلوغ نصف النهائي من مركز الوصافة.

وسجل المنتخب السعودي 5 أهداف مقابل 5 أهداف تلقتها شباكه، فيما سجل المنتخب العراقي هدفًا لكن عليه هدفين.

في المقابل فإن المنتخب العراقي لا بديل أمامه سوى الفوز أمام المنتخب السعودي؛ من أجل مواصلة المشوار في البطولة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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