NHC تنفذ عقود بيع بـ 82 % في وجهة خيالا بجدة

البلاد ــ جدة

شهدت وجهة خيالا، إحدى الوجهات العمرانية التي تطورها NHC في جدة، مبيعات تجاوزت نسبتها 82% من أصل الوحدات المطروحة بإجمالي عدد وحدات تجاوز 2900 وحدة سكنية، ما يعكس الإقبال الكبير على مشاريع وجهة “خيالا”، التي تجمع بين التصميم العصري والجودة العالية، مما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات العمرانية التي تواكب طموحات السوق وتطلعات العملاء.

وبلغ إجمالي قيمة العقود الموقعة في وجهة خيالا 2.6 مليار ريال، مما يعكس مدى ثقة العملاء فيها والإقبال الكبير عليها، وتصدّر مشروع “سما جدة” القائمة باكتمال مبيعات الوحدات السكنية البلغ عددها 806 وحدات، كما أظهر مشروع “ميلاء”، مبيعات وصلت إلى 745 وحدة سكنية، فيما سجل مشروع “جاردن فيو” مبيعات بلغت 409 وحدات، ما يجسد النجاح المستمر الذي تحققه NHC في السوق العقاري.

وحققت المشاريع الأخرى نجاحات لافتة أيضًا، حيث حقق مشروع “المهندية” مبيعات بلغت 317 وحدة، بالإضافة إلى مشروع “نزل خيالا” بمبيعات بلغت 223 وحدة، واكتملت مبيعات مشروع “دار سمو” البالغ عدد وحداته 412 وحدة سكنية.

الجدير بالذكر أن وجهة خيالا تقدم أسلوب حياة متفرد في شمال مدينة جدة، بتصاميمها العصرية التي تلائم جميع التطلعات وموقعها الإستراتيجي الذي يربط أهم معالم المدينة وطرقها الرئيسية، بالإضافة إلى تكامل المرافق الأساسية والترفيهية.